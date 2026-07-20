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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلية نحل في مستشفى تلا والتعامل مع 3 حوادث في آنٍ واحد

مستشفى تلا العام
مستشفى تلا العام

استقبل مستشفى تلا العام 3 حوادث مختلفة بإصابات مختلفة كانت تحتاج للتدخل الفوري والتعامل الفعال مع المرضى والمصابين خصوصاً أن بعض المصابين وصلوا في حالة خطرة وتحتاج للتدخل الجراحي >

بدأ الشيفت باستقبال حادث سقوط أب ونجله من أعلى سقالة أثناء عملهم بإحدى قرى مركز تلا، وعلى الفور تم التعامل مع الحالات فور وصولهم إلى المشفى إلى أن لفظ الاب أنفاسه الأخيرة داخل أسوار المستشفى أثناء المحاولة لإنقاذه، وتم التعامل مع الأب الذي أصيب بعدة كسور وكدمات إلى جاء القرار بتحويله إلى المستشفى التعليمي في شبين الكوم. 

كما استقبل المستشفى مصابين بحادث تصادم موتوسيكلين على طريق تلا - طوخ دلكة ادى لوجود عدد من الاصابات منهم إصابة بارتشاح على المخ وتم التعامل الفوري معه والآخر مصاب بكسر مفتوح بالكتف الأيسر والذي قد يحتاج لتدخل جراحي. 

وفي أثناء هذا استقبلت طوارئ تلا طفل سقط من ارتفاع عالي من أحد المنازل في المدينة، وفي خلال دقائق تم عمل الاشعة اللازمة وتم التعامل مع الحالة والاطمئنان عليه، رغم وجود حادث اخر يتطلب العناية اللازمة. 

الملفت في الأمر أن هذه الحوادث حدثت ما بين الحادث والآخر فترة زمنية قليلة وبينهما حادثين في نفس التوقيت الا ان مستشفى تلا بقيادة الدكتور أحمد حمدي في ثوبها الجديد مستعدة لاستقبال وتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى والوافدين على المشفى.

المنوفية محافظة المنوفية تلا مستشفى

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