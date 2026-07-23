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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني سعيد يعلق على مقترح زيادة مقاعد الأندية المصرية بالبطولات القارية

دورى ابطال افريقيا
دورى ابطال افريقيا
رباب الهواري

أكد هاني سعيد، مدير الكرة بنادي بيراميدز، أن زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية تُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام، مشيرًا إلى أن اتساع دائرة التمثيل الخارجي يمنح الأندية فرصًا أكبر للمنافسة واكتساب الخبرات، ويعزز من مكانة الكرة المصرية على المستوى القاري.

وأوضح هاني سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يعترض على فكرة زيادة عدد الأندية المشاركة، بل يرى أنها قرار مفيد لجميع الأطراف، لكنه تساءل عن توقيت تطبيقه، متعجبًا من عدم اتخاذ هذه الخطوة خلال العامين أو الأعوام الماضية، مؤكدًا أن التساؤل يتعلق بموعد التنفيذ وليس بمبدأ القرار نفسه.

وأضاف أن أي قرار يؤدي إلى زيادة تمثيل الأندية المصرية في المنافسات القارية سيكون له مردود إيجابي على الكرة المصرية بأكملها، سواء من الناحية الفنية أو التسويقية أو من خلال رفع مستوى المنافسة بين الأندية المحلية، وهو ما ينعكس في النهاية على المنتخبات الوطنية أيضًا.

وأشار مدير الكرة في بيراميدز إلى أن لكل نادٍ مصالحه الخاصة، موضحًا أنه إذا تحدث من منظور نادي بيراميدز فقط، فمن الطبيعي أن يكون تقليل عدد الفرق القوية المنافسة في دوري أبطال إفريقيا أمرًا يصب في مصلحة فريقه، لأنه يمنح النادي فرصة أكبر للمنافسة على اللقب والوصول إلى المراحل النهائية.

وأكد أن هذا الأمر لا يتعارض مع رؤيته العامة التي تدعم زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة، لأن المصلحة العامة للكرة المصرية تظل أهم من أي اعتبارات أخرى، حتى وإن كانت هناك مكاسب فنية قد تتحقق لأي نادٍ نتيجة انخفاض عدد المنافسين الأقوياء.

واختتم هاني سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة القوية بين الأندية المصرية تظل عنصرًا مهمًا في تطوير مستوى الكرة المحلية، مشددًا على أن أي قرار يصب في مصلحة الأندية المصرية ويمنحها فرصًا أكبر للظهور القاري سيكون في النهاية مكسبًا لكرة القدم المصرية بأكملها، مع بقاء التساؤل حول سبب اختيار هذا التوقيت تحديدًا لتطبيق القرار، وليس في فترات سابقة


 

دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة الاهلي بيراميدز

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