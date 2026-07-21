قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. وتوقع رذاذ خفيف ونشاط للرياح
أيمن عبد الغني: الأزهر سيظل بقيادة الإمام الطيب حارسا أمينا للعربية ومدافعا عنها
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
عملنا كمين لـ الأهلي.. المغرب الفاسي يكشف تفاصيل انتقال بنجديدة لـ المارد الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال التهدئة بين واشنطن وطهران
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال التهدئة بين واشنطن وطهران
أ ش أ

 ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم / الثلاثاء /، مدعومة بتراجع أسعار النفط على خلفية تقارير عن جهود دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب بيانات اقتصادية واجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.2% في بداية التداولات، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني ومؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2% لكل منهما، فيما زاد مؤشر "فوتسي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1%.

وجاء صعود الأسهم بالتزامن مع تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في شهر، بعدما عززت التقارير بشأن استمرار المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، رغم استمرار المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

واستحوذت نتائج أعمال الشركات على اهتمام المستثمرين في بداية التعاملات، بعدما أعلنت شركة نوفارتس السويسرية للرعاية الصحية نتائج مبيعات فصلية فاقت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني.

ويترقب المستثمرون أداء شركات القطاع الدوائي، في ظل تزايد الإقبال على الأسهم الدفاعية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتغير توقعات أسعار الفائدة، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس.

كما يترقب المستثمرون صدور مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات على متانة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وفي بريطانيا، تترقب الأسواق صدور بيانات نمو الأجور، بالتزامن مع تولي رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام مهام منصبه، بما يوفر مؤشرات محدثة للحكومة الجديدة وبنك إنجلترا بشأن أوضاع سوق العمل والضغوط التضخمية.

وعلى الصعيد العالمي، تتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، إذ من المقرر أن تعلن شركات ألفابت وتسلا وإنتل نتائجها المالية خلال الأسبوع الجاري، وسط متابعة خاصة لمؤشرات الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن أسواق الأسهم الأوروبية لا تضم العدد نفسه من شركات التكنولوجيا العملاقة الموجودة في الولايات المتحدة وآسيا، فإن شركات الصناعات والمعدات المرتبطة بأشباه الموصلات في أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على إنفاق شركات التكنولوجيا الأمريكية، ما يجعل أي تغير في خططها الاستثمارية عاملًا مؤثرًا في أداء الأسهم الأوروبية.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم شركة ميتي جروب (Mitie Group) بنسبة 40% عقب موافقتها على الاستحواذ عليها من قبل أو سي إس جروب (OCS Group)، بينما تراجع سهم شركة فينربيرجر (Wienerberger) بنسبة 7% بعد إعلان نتائجها الفصلية.

ارتفعت الأسهم الأوروبية تراجع أسعار النفط جهود دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران الشركات العالمية البنك المركزي الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

ترشيحاتنا

ميناء دمياط يبحث مع (بنينسولا) العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر

ميناء دمياط يبحث مع (بنينسولا) العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر

صورة أرشيفية

مصرع ستيني إثر سقوطه من أعلى منزل بالمراغة في سوهاج

رئيس جامعة المنوفية

بنسبة نجاح 88% .. جامعة المنوفية تعتمد نتيجة بكالوريوس تجارة

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد