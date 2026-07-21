الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال التهدئة بين واشنطن وطهران

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم / الثلاثاء /، مدعومة بتراجع أسعار النفط على خلفية تقارير عن جهود دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب بيانات اقتصادية واجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.2% في بداية التداولات، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني ومؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2% لكل منهما، فيما زاد مؤشر "فوتسي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1%.

وجاء صعود الأسهم بالتزامن مع تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في شهر، بعدما عززت التقارير بشأن استمرار المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، رغم استمرار المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

واستحوذت نتائج أعمال الشركات على اهتمام المستثمرين في بداية التعاملات، بعدما أعلنت شركة نوفارتس السويسرية للرعاية الصحية نتائج مبيعات فصلية فاقت توقعات الأسواق خلال الربع الثاني.

ويترقب المستثمرون أداء شركات القطاع الدوائي، في ظل تزايد الإقبال على الأسهم الدفاعية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتغير توقعات أسعار الفائدة، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس.

كما يترقب المستثمرون صدور مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن مؤشرات على متانة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وفي بريطانيا، تترقب الأسواق صدور بيانات نمو الأجور، بالتزامن مع تولي رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام مهام منصبه، بما يوفر مؤشرات محدثة للحكومة الجديدة وبنك إنجلترا بشأن أوضاع سوق العمل والضغوط التضخمية.

وعلى الصعيد العالمي، تتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، إذ من المقرر أن تعلن شركات ألفابت وتسلا وإنتل نتائجها المالية خلال الأسبوع الجاري، وسط متابعة خاصة لمؤشرات الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن أسواق الأسهم الأوروبية لا تضم العدد نفسه من شركات التكنولوجيا العملاقة الموجودة في الولايات المتحدة وآسيا، فإن شركات الصناعات والمعدات المرتبطة بأشباه الموصلات في أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على إنفاق شركات التكنولوجيا الأمريكية، ما يجعل أي تغير في خططها الاستثمارية عاملًا مؤثرًا في أداء الأسهم الأوروبية.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم شركة ميتي جروب (Mitie Group) بنسبة 40% عقب موافقتها على الاستحواذ عليها من قبل أو سي إس جروب (OCS Group)، بينما تراجع سهم شركة فينربيرجر (Wienerberger) بنسبة 7% بعد إعلان نتائجها الفصلية.