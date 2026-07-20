"الصحة": الإدارة العامة للمبادرات الصحية تحصل على شهادتي آيزو في الجودة ورضا المنتفعين

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول الإدارة العامة للمبادرات الصحية على شهادتي الآيزو "ISO 9001:2015" في نظام إدارة الجودة و"ISO 10002:2018" في نظام إدارة الشكاوى ورضا المنتفعين، وتُعد هذه الإدارة أول إدارة عامة مستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تحقق هذا الإنجاز.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا الإنجاز يعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز معايير الجودة والابتكار في كافة قطاعاتها؛ بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف "أن الحصول على الشهادتين جاء بعد استيفاء جميع المتطلبات الدولية، وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة العمليات، مع تعزيز آليات قياس رضا المنتفعين والاستجابة السريعة لشكاواهم، في إطار استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات صحية بجودة عالمية".