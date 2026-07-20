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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ثلاجات بشرية لمواجهة الحر.. ابتكار ياباني جديد للتغلب على حرارة الجو المرتفعة

درجات الحرارة في اليابان
درجات الحرارة في اليابان
القسم الخارجي

مع اقتراب درجات الحرارة في اليابان من 38 درجة مئوية وإصدار الحكومة تحذيرات من ضربة الشمس في معظم أنحاء البلاد، تعاونت شركتان يابانيتان لابتكار حل للحرارة الشديدة: ثلاجة بشرية.

ووفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، طوّرت شركة متخصصة في تصنيع آلات البيع وصناديق الأدوات الفولاذية "صندوق التبريد الشخصي دو هيمون" لمواجهة موجة الحر في اليابان وهو متوفر بسعر 1.5 مليون ين (6862 جنيهًا إسترلينيًا).

طريقة استخدام ثلاجة البشر 

وفقا للتقرير، يجلس المستخدم على كرسي مدمج داخل الصندوق المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي ينفخ تيارات قوية من الهواء المبرد إلى 5 درجات مئوية على رأسه ورقبته وكتفيه وظهره، مما يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم بسرعة.

وتمت برمجة الوحدة، التي يتم الحفاظ على درجة حرارتها عند حوالي 15 درجة مئوية، لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 20 دقيقة كحد أقصى.

ويبلغ ارتفاع الثلاجة البشرية 84 بوصة وعمقها 47 بوصة، وتكلف 16 ينًا فقط (7 بنسات) في الساعة لتشغيلها، وفقًا للشركة المصنعة SDRS، وهي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من مكيف الهواء.

وقالت شركة Trusco، الموردة، إن الجهاز المحمول هو الأول الذي يحقق "تبريد الجسم بالكامل" ويمكنه تبريد الجسم بشكل أسرع من طرق تكييف الهواء التقليدية.

وتقترح الشركة إمكانية وضع الصندوق المتحرك على عجلات في مواقع البناء والزراعة لتوفير بعض الراحة للعمال من شمس الصيف الحارقة، أو نشره في مراكز التسوق أو المدارس أو المهرجانات أو المنشآت الرياضية.

وتزعم الشركة أن جسم المستخدم سيشعر ببرودة ملحوظة في غضون خمس دقائق، وأن قضاء 10 دقائق فقط في الداخل سيخفف من أعراض الإنهاك الحراري.

موجة الحر في اليابان

وتشهد اليابان موجة حر شديدة ، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية يوم الاثنين أن درجة الحرارة ارتفعت إلى 38.5 درجة مئوية في مدينة تويوتا بوسط البلاد، وتجاوزت 36 درجة مئوية في طوكيو. وحذرت الهيئة من احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس.

وقد أعلنت الحكومة اليابانية هذا العام عن اسم جديد للأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية. 

ويترجم مصطلح "كوكوشوبي" إلى "حار جداً" أو "حار بشكل وحشي".

سجلت اليابان العام الماضي أحر صيف لها على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة عام 1898، حيث بلغ متوسط ​​درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد 2.36 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي. 

وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في تسعة أيام بين شهري يونيو وأغسطس، مع تسجيل رقم قياسي وطني جديد بلغ 41.8 درجة مئوية في مدينة إيساكي.

وفيات بسبب الحرارة في اليابان

أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بوفاة سبعة أشخاص بسبب ضربة الشمس في اليابان هذا العام، بينما تم نقل أكثر من 4500 شخص إلى المستشفى بسبب ضربة الشمس بين 6 و 12 يوليو.

ثلاجات بشرية لمواجهة الحر ثلاجات بشرية ابتكار ياباني جديد حرارة الجو المرتفعة موجة الحر في اليابان

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