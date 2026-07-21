بيراميدز يضع مهاجم صن داونز على رأس أولوياته لتعويض فيستون مايلي

بدأ نادي بيراميدز التحرك بقوة لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، في ظل اقتراب رحيل المهاجم الكونغولي فيستون مايلي بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده.

ووصل مايلي إلى اتفاق للانتقال إلى صفوف الأهلي طرابلس الليبي في صفقة انتقال حر، ليصبح بيراميدز مطالبًا بالبحث عن مهاجم أجنبي قادر على قيادة هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وفي هذا الإطار، دخل الناميبي بيتر شالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، دائرة اهتمامات إدارة النادي، ليكون أحد أبرز المرشحين لخلافة مايلي.

ويحظى شالوليلي بدعم من المدير الفني الجديد رولاني موكوينا، الذي سبق له العمل مع اللاعب خلال فترة قيادته لصن داونز، ويعرف جيدًا إمكانياته الفنية وقدرته على التأقلم مع أسلوبه التكتيكي.

وتسعى إدارة بيراميدز لحسم ملف المهاجم الجديد في أقرب وقت، من أجل اكتمال قائمة الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد، في ظل طموحات النادي بالمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.