موعد وخطوات التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم.. وموعد انتهاء المهلة

يتزايد بحث المواطنين حول موعد التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم، عقب قرار مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم الطلبات، وتُشكل هذه الخطوة فرصة جديدة للمستأجرين الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، وفق آليات تُراعي الاستقرار ِالاجتماعي وتوفر حلولاً سكنية تُنهي أزمة الإيجارات القديمة.

آخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقديم على السكن البديل لأصحاب وحدات الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 12 يوليو الجاري.

خطوات التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

- تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــا.

- إنشاء حساب بالرقم القومي.

- الدخول إلى قسم خدمات السكن البديل.

- ملء البيانات المطلوبة ورفع المستندات «عقد الإيجار، بطاقة الرقم القومي، إثبات الدخل» بصيغة PDF أو صور واضحة.

كما يمكن التقديم اليدوي من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال «برنامج الوكيل» حيث يتم تعبئة الاستمارة وتسليم الملف والمستندات يدويًا.

شروط التقديم

- يجب أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أصلياً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

- يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.

- ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.

- يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبنفس الغرض (سكني / غير سكني).

- استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.

- يخضع فحص الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديل

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للنموذج المعد لذلك.

- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن إليه عقد الإيجار.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية.

- مستندات الحالة الاجتماعية.

-شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت.

-شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في الحالات المنطبقة.