مارك فان بوميل مدربا جديدا للمنتخب البلجيكي

عين الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الجمعة، الدولي الهولندي السابق مارك فان بوميل، مدربا جديدا للمنتخب الأول بعقد يمتد لعامين حتى نهائيات بطولة أوروبا 2028.

ويخلف فان بوميل (49 عاما) المدرب رودي جارسيا، الذي لم يجدد عقده المنتهي بنهاية يوليو، رغم قيادة بلجيكا إلى دور الثمانية في كأس العالم في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويعرف فان بوميل في بلجيكا بشكل خاص بفترته مع أنتويرب، حيث قاد الفريق إلى إنجاز تاريخي بإحراز ثنائية الدوري والكأس في موسم 2022-2023. كما يحظى بتقدير كبير بفضل خبرته التكتيكية، وهي إحدى الجوانب التي تعرض فيها جارسيا للانتقادات، إلى جانب قدرته على إدارة اللاعبين.

مسيرة فان بوميل

وسبق لفان بوميل تدريب كل من أيندهوفن وفولفسبورج الألماني.

وخلال مسيرته لاعبا، خاض 79 مباراة دولية بقميص هولندا، وشارك في نهائي كأس العالم 2010، كما دافع عن ألوان أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وميلان وأيندهوفن.