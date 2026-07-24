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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

آن الرفاعي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية

أن الرفاعي
أن الرفاعي
هاجر هانئ

حرصت آن الرفاعي مصممة الأزياء على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أن الرفاعي

تألقت آن الرفاعي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي ونسقت معه بنطلون جينز فاتح اللون.

ولم تبالغ آن الرفاعي في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية و غير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت آن الرفاعي بخصلات شعرها القصير، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

أن الرفاعي إطلالة أن الرفاعي صور أن الرفاعي

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