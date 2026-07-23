ما سبب الصلع عند الرجال .. اكتشف السر

يعد الصلع من المشكلات الصحية التى تصيب عدد كبير من الرجال وتزداد نسب الإصابة به كلما تقدم العمر.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” يعود تساقط الشعر إلى مزيج من العوامل الوراثية والهرمونية كما أن العديد من التفسيرات الشائعة التي يلقي الناس باللوم عليها مثل ارتداء القبعات، أو غسل الشعر بشكل متكرر، أو ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون بشكل غير طبيعي ليست عادةً السبب الحقيقي.

أسباب الصلع عند الرجال

تشمل أسباب تساقط الشعر عند الرجال ما يلي:

الوراثة: يميل تساقط الشعر إلى أن يكون وراثيًا ولكن على عكس الاعتقاد الشائع، لا يُورث من جهة الأم فقط وتساقط الشعر متعدد الجينات، أي أن عدة جينات تساهم فيه ولا يمكن إلقاء اللوم على جانب واحد من العائلة.



الهرمونات: يلعب هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT)، المشتق من هرمون التستوستيرون، دورًا رئيسيًا في تساقط الشعر ولكن المشكلة لا تكمن في زيادة مستوياته، بل في أن بعض بصيلات الشعر تذبل لأنها أكثر حساسية وراثيًا لهرمون DHT.



التقدم في السن: تتأثر بصيلات الشعر بشكل أكبر بهرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT) مع مرور الوقت ومع مرور السنين، قد يصبح الشعر أرق وأقصر وأقل وضوحًا استجابةً لهرمون DHT وتبدأ هذه العملية عادةً بالقرب من الصدغين.



التوتر: لا يُعد التوتر عادةً السبب الرئيسي للصلع الذكوري، ولكنه قد يُساهم في تساقط الشعر من خلال تعطيل دورة نمو الشعر الطبيعية، مما يؤدي إلى ترقق الشعر الكثيف.



الحالات الطبية الكامنة: في حالات نادرة، قد تُساهم اضطرابات الغدة الدرقية أو اختلال التوازن الهرموني أو مشاكل صحية أخرى في تساقط الشعر لكن الدكتور راناسينغ يقول إن هذه الحالات استثناء وليست القاعدة.

