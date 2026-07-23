صاحب مبادرة «طابع الوفاء»: نستهدف توفير دعم أكبر لأصحاب المعاشات لمواجهة الظروف المعيشية

أكد مصطفى فهمي، صاحب مبادرة «طابع الوفاء»، أن المبادرة تستهدف دعم أصحاب المعاشات والمساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال تقديم نموذج يعزز التكافل الاجتماعي ويشجع على المشاركة المجتمعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن المبادرة من شأنها خلق حالة من التضامن بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في توفير دعم أكبر لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن هذه الفئة تستحق حياة كريمة تتناسب مع ما قدمته من عطاء طوال سنوات العمل.

مبادرات مجتمعية

وشدد فهمي على أهمية تبني أفكار مبتكرة ومبادرات مجتمعية تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات، وتوفر لهم مزيدًا من الدعم بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشتهم.