الثالث على الجمهورية علمي علوم: تنظيم الوقت سر تفوقي.. وأحلم بأن أصبح طبيب عظام بقصر العيني

كشف الطالب محمد أحمد كريم، الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية "علوم"، عن أسرار تفوقه في الثانوية العامة، مؤكدًا أن تنظيم الوقت والاجتهاد المستمر كانا العاملين الأساسيين في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال محمد، خلال مداخلة بقناة “إكسترا نيوز”، إن العام الدراسي كان مليئًا بالتحديات والضغوط بسبب كثرة الدروس والمذاكرة، إلا أنه حرص على الالتزام بخطة منظمة، مضيفًا: «كانت سنة صعبة، لكن في النهاية شوية جهد وتنظيم للوقت، والحمد لله ربنا أكرمني».

وأوضح أن أول من شاركه فرحة النجاح كان والداه، حيث كانا بجواره لحظة إعلان النتيجة، مؤكدًا أن دعمهما النفسي والمعنوي طوال العام كان سببًا رئيسيًا في وصوله إلى المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وأن حلمه هو الالتحاق بكلية طب قصر العيني، والتخصص في جراحة العظام، معربًا عن أمله في تحقيق هذا الهدف خلال المرحلة الجامعية.

ووجّه محمد الشكر إلى والديه، مؤكدًا أنه يهدي إليهما هذا النجاح تقديرًا لما قدماه له من دعم ومساندة، كما أشاد بدور أصدقائه، موضحًا أن بينهم تعاونًا مستمرًا في تبادل المعلومات والمراجعة طوال العام الدراسي.

وأشار إلى أن خطته في المذاكرة اعتمدت على إنجاز قدر محدد يوميًا دون التركيز على عدد ساعات بعينها أو مادة محددة، مؤكدًا أن الالتزام بالخطة والاستمرار فيها كانا مفتاح النجاح، موجهًا رسالة إلى طلاب الثانوية العامة بضرورة الثقة في أنفسهم، وتنظيم أوقاتهم، وعدم الاستسلام لضغوط الدراسة، لأن الاجتهاد هو الطريق الحقيقي لتحقيق الأحلام.

