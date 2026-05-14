ولاء هرماس تشيد باستجابة وزير التعليم حول مكافحة الغش بالثانوية

أشادت النائبة ولاء هرماس عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ، بسرعة استجابة الحكومة لما يُناقش داخل مجلس الشيوخ، مقدمة الشكر إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تفاعله مع طلب المناقشة العامة الذي تقدمت به بشأن استيضاح سياسة الحكومة في تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي، وذلك خلال الجلسة التي ناقشها مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري.

وأشادت هرماس بما أعلنه الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التصدي بكل حسم لمحاولات الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على عدم السماح بتكرار أي وقائع من شأنها الإخلال بسير الامتحانات داخل اللجان.

وأوضحت أن تصريحات الوزير جاءت مُرضية لنواب مجلس الشيوخ الذين طالبوا بهذه الإجراءات خلال مناقشات الجلسة العامة، مشيرة إلى أن الوزير أكد أن التعامل مع أي محاولات غش أو تجاوزات داخل اللجان سيكون حاسمًا وفوريًا، مع تطبيق القواعد على جميع الطلاب دون أي تمييز أو استثناء.

وقال وزير التعليم: “لو سمعت إن في لجنة فيها ولاد أكابر هزورها بنفسي”، في رسالة واضحة تعكس رفض الوزارة الكامل لأي مجاملات أو استثناءات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

من جانبها، أكدت النائبة ولاء هرماس أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ قيم النزاهة والعدالة داخل المنظومة التعليمية، مشددة على أنها ترفع شعار: “تعليم بلا غش”، باعتباره خطوة أساسية نحو بناء جيل قادر على المنافسة وتحمل المسؤولية