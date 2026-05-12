شريف عامر ينعى عبد الرحمن أبو زهرة: كان فنانًا متفردًا بثقافته وبساطته

نعى الإعلامي شريف عامر الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، بكلمات مؤثرة استعاد خلالها ذكرياته القديمة معه في طفولته، مشيدًا بأخلاقه وثقافته وبساطته.

وكتب شريف عامر، عبر حسابه على منصة إكس: “في ركن من حديقة نادي التوفيقية ، كنت المحه جالسا مع مجموعة من المثقفين المنتمين إلى الصحافة أو الفن على ترابيزة واسعة تضم صلاح السعدني و عزت العلايلي، ومعهم أبي”.

وتابع: "كانت جلسات صاخبة بالنقاشات الساخنة و الفكاهة

اللاذعة..وبدا في الحقيقة كما على الشاشة هادئا بشوشا وصوتا عاقلا ، ولم اكن طفلا اعرف سوى أني أراه في التليفزيون".

واختتم: "كان شخصا راقيا و فنانا متفردا بثقافته و بساطته.

رحم اللّٰه الأستاذ عبد الرحمن ابو زهرة ..سلامنا أمانة معك يا أستاذ لكل من نحب و نفتقد".

اللحظات الأخيرة في حياة عبدالرحمن أبو زهرة

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تدهورا ملحوظا في حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة شديدة استدعت نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة.

وبحسب ما كشفته أسرته، فقد عانى الفنان الراحل من أزمات صحية متتالية أثرت على وظائف التنفس والحالة العامة للجسم، ما أدى إلى بقائه داخل العناية المركزة لفترة، وسط متابعة مستمرة من الأطباء.

وأشار أفراد من أسرته إلى أن حالته الصحية شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يرحل تاركا خلفه مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال التي صنعت مكانة خاصة له في قلوب الجمهور.

ويعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم على مدار مشواره الفني أعمالا متنوعة في السينما والدراما والمسرح، وتميز بصوته وأدائه الذي جعله من الأسماء البارزة في تاريخ الفن المصري.