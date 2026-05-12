دعمني بعد الطلاق.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف أسرارًا مؤثرة عن والدها

كشفت مي، ابنة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل إنسانية مؤثرة عن علاقتها بوالدها، متحدثة عن دعمه الكبير لها ومواقفه العائلية خلال مراحل مختلفة من حياتها، وذلك بعد الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرًا ودخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وخلال ظهورها في أحد برامج البودكاست، أوضحت أن والدها كان يتمتع بشخصية هادئة، ولم يكن يميل إلى فرض آرائه بشكل مباشر على أبنائه، بل كان يترك لهم مساحة اتخاذ القرار وتحمل النتائج، مؤكدة أنها أدركت لاحقًا أهمية التوجيه المباشر مع أبنائها بشكل أكبر.

وأضافت أن الفنان الكبير كان يعبر عن رأيه بطريقة غير مباشرة، رغم طبيعته المرحة، لافتة إلى أنه كان سريع الانفعال أحيانًا، لكنها كانت تعرف كيف تحتويه منذ صغرها، وهو ما جعله يردد لها دائمًا مدى حبه وتعلقه بها.

وتحدثت مي عن موقف والدها من ارتباطها المبكر، موضحة أنها خُطبت في سن صغيرة، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة له، خاصة أنه كان يتمنى استكمالها تعليمها بالخارج قبل التفكير في الزواج، إلا أنها تمكنت لاحقًا من تحقيق وعدها له بالحصول على الليسانس ثم الدكتوراه، مؤكدة أن لحظة احتضانه لها بعد حصولها على الدكتوراه ظلت من أكثر اللحظات المؤثرة في حياتها.

كما أشارت إلى أن والدها حاول الحفاظ على استقرار حياتها الزوجية قبل الانفصال، لكنه دعمها بالكامل عندما تأكد من تمسكها بقرار الطلاق، ونصحها بإنهاء الأمر بهدوء بعيدًا عن النزاعات القضائية، مؤكدة أنه وقف بجانبها ماديًا ومعنويًا بعد سفرها إلى كندا برفقة أبنائها.

وفي ختام حديثها، أكدت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة أن والدها لم يكن يهتم بجمع الأموال أو الاستثمار بقدر اهتمامه بإسعاد أسرته والمقربين منه، مشيرة إلى أنه كان شديد التأثر عندما علم بمعاناتها النفسية، وحرص على البقاء بجانبها ودعمها خلال تلك الفترة الصعبة.

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء .. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».