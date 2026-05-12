أدعوا لعائلتنا .. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تنعيه برسالة مؤثرة

نعت سارة صبري، صانعة المحتوى وحفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت سارة صبري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “جدي الحبيب قد توفي، من فضلكم اذكروه في دعائكم، وادعوا له بالرحمة، وادعوا لعائلتنا أيضا خلال هذا الوقت الصعب”.

وفاة عبدالرحمن أبوزهرة

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء .. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».