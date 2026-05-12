كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

خرج الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، ليرد على الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن وجود وصايا خاصة نُسبت لوالده قبل رحيله، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار عدد من المنشورات التي تحدثت عن مزاعم تتعلق بوصية الفنان الراحل، من بينها ما أُثير حول طلبه عدم حضور بعض الأشخاص مراسم جنازته، بالإضافة إلى تداول معلومات عن إقامة الجنازة من أمام المسرح القومي في منطقة العتبة.

ومن جانبه، طالب أحمد أبو زهرة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل بتحري الدقة وعدم نشر تصريحات غير صحيحة على لسانه أو لسان أفراد أسرته، مشددًا على أن العائلة لم تتحدث مطلقًا عن أي وصايا تخص الفنان الراحل، داعيًا إلى احترام مشاعر الأسرة في هذا التوقيت الصعب.

ومن المنتظر تشييع جثمان عبد الرحمن أبو زهرة عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور أسرته وعدد من الفنانين ومحبيه.