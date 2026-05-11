بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة

أثارت وفاة عبد الرحمن أبو زهرة حالة كبيرة من الحزن بين جمهوره ومحبيه على السوشيال ميديا.

و كان سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة هو الإصابة بالفشل الرئوى مما أصابه بمضاعفات عديدة أدت لدخوله المستشفى ولكنه رحل عن عالمنا مساء اليوم.



ويعد الفنان عبد الرحمن أو زهرة من أشهر النجوم المخضرمين وقدم العديد من الأعمال فى التلفزيون والسينما وأفلام الكارتون كان أشهرها مسلسل سيمبا للأطفال وفيلم الإخوة الأعداء ومسلسل لن أعيش فى جلباب أبي .



ووفقا لما جاء موقع كيلافند تختلف أعراض فشل الجهاز التنفسي باختلاف السبب، وقد تشمل الأعراض ما يلي:

ضيق التنفس أو الشعور بعدم القدرة على الحصول على كمية كافية من الهواء وعسر التنفس .

التنفس السريع .

التعب الشديد أو الإرهاق.

سرعة ضربات القلب أو الشعور وكأن قلبك ينبض بسرعة أو خفقان القلب .

البصق أو السعال المصحوب بالدم أو المخاط الدموي ونفث الدم.

التعرق المفرط.

الأرق.

بشرة شاحبة.

ازرقاق الجلد أو الشفاه أو الأظافر (الزرقة) .

الصداع.

تشوش الرؤية

الارتباك أو عدم القدرة على التفكير بوضوح.

التغييرات السلوكية وعدم التصرف على طبيعة.