سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

أثارت وفاة عبد الرحمن حالة كبيرة من الحزن بين جمهوره ومحبيه على السوشيال ميديا.

وسبب وفاة عبد الرحمن أبوزهرة هو المعاناة من الفشل الرئوى مما أصابه بمضاعفات عديدة أدت لدخوله المستشفى ثم توفى على أثرها.

ويعد الفنان عبد الرحمن أو زهرة من نجوم الزمن الجميل وقدم العديج من الأعمال فى التلفزيون والسينما وأفلام الكارتون كان أشهرها مسلسل سيمبا للأطفال ومسلسل لن أعيش فى جلباب أبي وفيلم الإخوة الأعداء .

ووفقا medlineplus نكشف لكم سبب الإصابة بمرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وأهم المعلومات عنه.



ما هو الفشل الرئوي



الفشل التنفسي هو حالة لا يحتوي فيها الدم على كمية كافية من الأكسجين أو يحتوي على كمية زائدة من ثاني أكسيد الكربون وفي بعض الأحيان، قد يعاني الشخص من كلا المشكلتين.

عندما تتنفس، تستقبل رئتاك الأكسجين وينتقل الأكسجين إلى الدم ، الذي ينقله إلى أعضاء الجسم ، مثل القلب والدماغ، إلى هذا الدم الغني بالأكسجين لكي تعمل بشكل جيد.

يُعدّ التخلص من ثاني أكسيد الكربون من الدم وزفيره جزءًا آخر من عملية التنفس ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى إلحاق الضرر بالأعضاء.

سبب الفشل الرئوي



قد تؤدي الحالات المرضية التي تؤثر على التنفس إلى الفشل الرئوي قد تؤثر هذه الحالات على العضلات أو الأعصاب أو العظام أو الأنسجة الداعمة للتنفس، أو قد تؤثر على الرئتين بشكل مباشر، وتشمل هذه الحالات ما يلي:

الأمراض التي تصيب الرئتين ، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي ، والالتهاب الرئوي ، والانسداد الرئوي ، وكوفيد-19

الحالات التي تؤثر على الأعصاب والعضلات التي تتحكم في التنفس، مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وضمور العضلات ، وإصابات الحبل الشوكي ، والسكتة الدماغية

مشاكل العمود الفقري، مثل الجنف (انحناء في العمود الفقري). يمكن أن تؤثر هذه المشاكل على العظام والعضلات المستخدمة في التنفس.

تلف الأنسجة والأضلاع المحيطة بالرئتين. يمكن أن تتسبب إصابة الصدر في حدوث هذا التلف.

جرعة زائدة من المخدرات أو الكحول

إصابات الاستنشاق ، مثل استنشاق الدخان (من الحرائق) أو الأبخرة الضارة

