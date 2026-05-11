نبات مخدر.. القومي للبحوث: مصر تجرم القات بكافة أشكاله

أكدت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نبات «القات» يُعد من النباتات المخدرة المنتشرة في عدد من الدول الأفريقية، موضحة أنه غير مُجرّم في كثير من هذه الدول، كما يُسمح بتداوله في اليمن وجيبوتي والصومال وكينيا، حيث يُباع في الأسواق على هيئة حزم خضراء.

وشددت إيناس الجعفراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن مصر تُجرّم القات بكافة أشكاله سواء النبات نفسه أو المواد المستخلصة منه، إذ تم إدراجه ضمن الجدول الأول للمواد المخدرة.

وعلقت إيناس الجعفراوى نجاح جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب 3.5 كيلو جرام من نبات القات المخدر، مؤكدة أن أوراق القات تشبه ورقة الملوخية، وله نحو 6 فصائل تختلف من دولة لأخرى، كما يتميز برائحة خاصة، ويحتوي على مواد تمنح متعاطيه حالة من النشاط.

وأوضحت إيناس الجعفراوى أن شجرة القات قد يصل ارتفاعها إلى ما بين 8 و10 أمتار، وتُعد من الأشجار المعمرة، ويمكن حصادها 4 مرات سنويًا، لافتة إلى أنه يمكن تجفيف النبات أو تحويله إلى عجينة يتم مضغها، مؤكدة أنه لا يُدخن ولا يتم تناوله كمشروب مثل الشاي