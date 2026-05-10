إحالة تشكيل دولي سوري بمصر لتصدير المخدرات لدول عربية للجنايات |خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيل عصابي دولي من 8 سوريين مقيميين في مصر ومواطن مصري واحد للجنايات لاتهامهم بتصنيع الكبتاجون وتصديره لدول عربية مجاورة وترويجه داخل مصر

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم وأجمعوا أمرهم علي الإتجار فى المواد المخدرة أحد مشتقات الفينيل إيثيل أمين والمعروف بمخدر الكبتاجون بزعامة الأول وذلك بعقد الإتفاق وجلب المخدرات رفقة السابع وابرامهما الصفقات مع مجهولين ثم يقوم الأخير بتوفير المخازن والمعدات والأدوات التي تستخدم في إخفاء المواد المخدرة بداخل ألواح خشبية واثاث منزلي بالاستعانة بالثامن والتاسع لإجادتها النجارة تمهيدًا لتصديرها للخارج لدول عربية شقيقة بينما يقوم الثاني وحتي الخامس بنقل وترويج المواد المخدرة داخل البلاد ويقوم السادس بتحصيل المبالغ المالية لصالح باقي التشكيل



كما حاز وأحرز كل منهم بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا الفينيل إيثيل أمين في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا نارياً غير مششحن (بندقية خرطوش) كما- حازوا وأحرزوا – عدد خمس طلقات خرطوش - مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو احرازه كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد أربعة أسلحة بيضاء ( مطواة قرن غزال )