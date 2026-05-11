دعاية للمخدرات وسط الشارع.. حبس أربعيني ظهر في فيديو مثير للجدل بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في منتصف الأربعينات من العمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب تداول مقطع فيديو أثار حالة واسعة من الغضب بين الأهالي بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر العامل وهو يروج للمواد المخدرة في وضح النهار داخل دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بانتشار فيديو يوثق قيام شخص بعرض مواد يُشتبه في كونها مخدرة والتفاخر بها في أحد شوارع البلينا، في مشهد اعتبره الأهالي استفزازًا صارخًا للقانون وتحديًا واضحًا لهيبة الدولة، مطالبين بسرعة التدخل الأمني وضبط المتهم.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في فحص الفيديو وتكثيف التحريات لتحديد هوية الشخص الظاهر به، حيث أسفرت الجهود عن تحديده، وتبين أنه عامل يبلغ من العمر 45 عامًا، وله معلومات جنائية سابقة، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، شنت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت مكان تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش كانت معدة للاتجار، إلى جانب ميزان حساس يُستخدم في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة ما ورد في الفيديو المتداول، واعترف بحيازته للمخدرات بغرض الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدًا أنه كان ينشط في ترويجها داخل نطاق المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة.