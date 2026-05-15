محمد دياب يدافع عن فيلم أسد من تهمة الأفروسنترك .. ماذا قال؟

خرج الكاتب والمخرج محمد دياب للدفاع عن فيلم «أسد» بعد الجدل الذي أُثير حول العمل واتهامه بدعم أفكار “الأفروسنتريك”، مؤكدًا أن الفيلم لا يمت لتلك الأفكار بصلة، بل إن أحداثه تنفيها منذ المشهد الأول.

وكتب محمد دياب عبر حسابه على فيسبوك:“أسد بيدعم أفكار الأفروسنترك؟

أفروسنتريك معناها ادعاء إن المصريين اللي في مصر حاليًا غزاة، وإن الحضارة المصرية أصلها أفريقي وبناها الأفارقة، وده كلام فارغ طبعًا.

أي شخص اتفرج على فيلم «أسد» شاف إن أول مشهد في الفيلم العبيد بيتخطفوا من أفريقيا على إيد قراصنة إنجليز، وبعدها بيتباعوا في مصر. يعني العبيد اللي في الفيلم مش من أصل مصري، وده بينسف الاتهام الباطل ده من أول مشهد، بالعكس تمامًا”.

وتابع: “شخصيًا عندي فيلم فرعوني شغال عليه، وأعلنت عنه قبل كده، بيكشف وهم فكرة الأفروسنتريك بالكامل، ودي قضية مهمة فعلًا، بس بستأذن كل الوطنيين اللي خايفين على مصر من أي مؤامرات إننا نتأكد الأول قبل ما نتهم ناس في صفنا”.

وأضاف: “صناع فيلم «أسد» مصريين وطنيين، اشتغلوا على الفيلم بتفاني لمدة 3 سنين، واتصور بالكامل في مصر بإيدين مصرية، وقدموا منتج بشهادة الجميع يساوي الأعمال العالمية في الجودة.

محتاجين دعمكم، لأن السينما المصرية صناعة وطنية ناجحة، وتأثيرها مش مادي بس، لكنها قوة ناعمة مهمة لنشر الثقافة والوعي المصري”.

واختتم: “الكلام اللي كانت بتتناقله الصحافة عن إن الفيلم بيتناول ثورة الزنج في العصر العباسي عارٍ تمامًا من الصحة، وعمره ما خرج من أي حد من صناع الفيلم.

«أسد» بيتكلم عن منتصف القرن التاسع عشر، لما مصر كانت أول دولة في المنطقة تلغي العبودية، وإزاي القرار ده وقتها عمل زلزال اجتماعي.

بدعوكم كلكم تتفرجوا على الفيلم، وطبعًا النقد مرحب بيه، بس ياريت يكون نقد لحاجات موجودة فعلًا في الفيلم.”