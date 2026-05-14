أمير هشام: الأهلي تواصل مع الألماني شميدت لتولي قيادة الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي قوي خلال المرحلة المقبلة، وتم التواصل مع المدرب الألماني روجر شميدت، وتم استطلاع موقفه ومدى رغبته في التواجد على قيادة الفريق الأحمر والعمل في قارة إفريقيا.

مدير فني أجنبي في الأهلي

وقال أمير هشام عبر تصريحات إذاعيه: شميدت سبق له وقاد بنفيكا البرتغالي وباير ليفركوزن الألماني وريد سالزبورج النمساوي وإيندهوفن الهولندي.

وأضاف: سبق وحقق شميدت الدوري البرتغالي وكأس هولندي والدوري وكأس النمسا والسوبر الهولندي وكأس الصين وكأس السوبر البرتغالي، وهو شخصية قوية ويمتلك سيرة ذاتية مميزة.

وواصل: الأهلي يريد التعاقد مع مدرب صاحب شخصية قوية، مثل مانويل جوزيه الذي كان يتعامل نفسيًا بشكل جيد، بخلاف أن المدرسة الألمانية لها تجارب مميزة داخل الأهلي.

وزاد: شميدت يعمل كمستشار لرابطة الدوري الياباني وينتهي عقده في يونيو المقبل، وهناك بند في عقده يمنحه إمكانية التجديد لموسم آخر.

وأوضح: حدث بالفعل جس نبض للمدرب الألماني من جانب الأهلي، وطلب الحصول على 5 مليون يورو في الموسم، وكان يتقاضي من بنفيكا 4 مليون يورو، وهناك قابلية للنزول بالأرقام المالية، والأهلي رصد 2 إلى 3 مليون يورو، لأنه يريد التعاقد مع مدرب جيد.

وتابع: لو أبدى شميدت الموافقة النهائية على قيادة المارد الأحمر، سيدخل مسئولو النادي الأهلي وبقوة لحسم الملف سريعًا، وهو يمتلك عرضا من انتراخت فرانكفورت الألماني لقيادته في الموسم الجديد.