أمير هشام: الأهلي يتجه لاعارة ياسين مرعي في الصيف القادم ولكن بشرط

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي قام بتدعيم صفوفه بثنائي في خط الدفاع خلال شهر يناير بعد التعاقد مع هادي رياض وعمرو الجزار، مشيرًا إلى أن مسئولي النادي أبدوا تحفظهم على مستوى ياسين مرعي.

وقال أمير هشام عبر تصريحات إذاعيه: مسئولو الأهلي عندهم تحفظات على مستوى مرعي رغم أنه يشارك أساسيا في الموسم الحالي.

وأضاف: هناك اتجاه لاعارة ياسين مرعي في الصيف المقبل، والاستعانة بمدافع جديد خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد رغبة في ضم مدافع أجنبي.

وزاد: هناك اسماء مرشحة لتدعيم الدفاع منهم خالد صبحي مدافع المصري، ومحمود الجزار لاعب البنك الأهلي، مع إمكانية شراء عقد أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا.

وأشار إلى أن ياسين مرعي قد يستمر في صفوف الأهلي حال عدم التعاقد مع مدافع جديد.