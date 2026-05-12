قبل عيد الأضحى .. القانون يفرض عقوبات صارمة على ذ. بح الأضاحي في الشوارع

مع اقتراب حلول عيد الأضحى ، تتزايد استعدادات المواطنين لذ..بح الأضاحي تقربًا إلى الله، في الوقت الذي شدد فيه القانون على حظر الذ..بح خارج المجازر والأماكن المخصصة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة ومنعًا للمخالفات العشوائية داخل الشوارع والمناطق السكنية.

وألزمت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المواطنين بعدم ذ ..بح أو سلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك العام خارج المجازر الرسمية في المدن والقرى التي تتوافر بها أماكن مخصصة لذلك.

توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على المخالفين

كما نصت المادة 143 مكررًا من القانون ذاته، على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على المخالفين، مع تشديد العقوبات في حالات العود، إلى جانب مصادرة المضبوطات وغلق المحال المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا وفقًا لطبيعة المخالفة وتكرارها.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم أعمال الذ..بح خلال موسم عيد الأضحى، والحد من الممارسات العشوائية التي قد تتسبب في أضرار صحية وبيئية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الذ..بح والتعامل مع اللحوم.

