محافظ السويس: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن محافظ السويس هاني رشاد، رفع درجة الاستعداد القصوى وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الأضاحي بكافة أحياء المحافظة في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ - فى بيان اليوم / الأحد / - إن الهدف الأساسي هو ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة والتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة لحماية صحة المواطنين ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار خلال فترة العيد وتضمنت خطة التحرك تكليف مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري لشن حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمجازر وشوادر بيع الأضاحي.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة والطب البيطري بفحص الأضاحي بدقة للتأكد من خلوها من الأمراض ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية داخل الشوادر مع تشديد الرقابة على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية.

وأشار المحافظ إلى ربط غرفة عمليات المحافظة بمديريات الخدمات لمتابعة الموقف أولا بأول وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها ،لافتا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في قوت المواطنين أو التلاعب بسلامة الغذاء وأن فرق العمل ستتواجد في الشارع على مدار الساعة لضمان انضباط الأسواق وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين لضمان قضاء أهالي السويس عيدا آمنا ومباركا.

وناشد رشاد المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المخصصة لذلك والتي ستفتح أبوابها بالمجان خلال أيام العيد حفاظا على نظافة البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.