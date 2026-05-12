قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
على حساب الأهلي.. سبورتنج يتوج بدوري السوبر لكرة السلة للسيدات
البابا تواضروس يتمنى توحيد موعد عيد القيامة .. ويشيد باحتضان كرواتيا لأبناء الكنيسة القبطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟.. أمين الإفتاء يجيب

الأضحية
الأضحية
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول الشروط التي تمنع الأضحية.

ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المقصود بالشروط التي تمنع الأضحية هو العيوب التي تُنقص اللحم أو الشحم أو تضر بالإنسان، مؤكدًا أن الضابط الذي ذكره الفقهاء هو أن كل عيب يؤدي إلى نقص في اللحم أو الشحم يجعل الأضحية غير مناسبة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأضحية شعيرة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن تكون كاملة وسليمة، مستشهدًا بقوله تعالى: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون"، مشيرًا إلى أن الأفضل أن يختار الإنسان من الأضاحي ما يُحب أن يأكل منه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب الظاهرة، مثل الهزال الشديد أو العرج الذي يمنعها من الحركة أو الأكل، أو وجود نقص في الأجزاء التي تُؤكل، مثل قطع الأذن أو ما شابه ذلك من العيوب التي تجعلها غير مرغوبة.

كما بيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من الشروط أيضًا مراعاة السن المحدد، حيث يكون الضأن ستة أشهر فأكثر، والماعز سنة فأكثر، والأبقار سنتين فأكثر، وكذلك الإبل خمس سنوات فأكثر، مع مراعاة أن تكون الأضحية وافرة اللحم وخالية من العيوب التي تؤثر على جودتها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل في الأضحية أن تكون سليمة وكاملة، حتى تحقق المقصود منها كشعيرة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل.

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية صحة الأضحية الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

لن يستمر طويلا.. آخر فرصة لتقديم التظلمات في سكن لكل المصريين7

صندوق النقد

2.3 مليار دولار في الطريق لمصر.. الحكومة تنتهي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد