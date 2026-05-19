سعر خيالي.. حقيبة هيفاء وهبي تثير الجدل في فرنسا

خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار خلال حضورها حفل عشاء دار الأزياء Roberto Cavalli بمدينة كان، بإطلالة جريئة وأنيقة حملت توقيع الدار العالمية.

واختارت هيفاء وهبي فستانًا أسود شفافًا من مجموعة ربيع وصيف 2024 لدار Roberto Cavalli، تميز بتصميم مكشوف الظهر مع cape من الشيفون أضفى لمسة انسيابية على الإطلالة، بينما اعتمدت تسريحة شعر ناعمة منسدلة على كتفها.

ونسقت هيفاء مع إطلالتها حقيبة ذهبية من Roberto Cavalli وصل سعرها إلى نحو 194 ألف جنيه، وجاءت بتصميم لافت مع مقبض على شكل نمر.

ومن ناحية أخرى، تواجدت هيفاء وهبي مؤخرًا في مصر، حيث عقدت عدة جلسات عمل للتحضير لأغانٍ جديدة تتعاون خلالها مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، بينهم الشاعر مصطفى حدوتة والشاعر تامر حسين.