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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في دقيقة ..إزاي تعرف اللحوم فاسدة أم صالحة بالشكل والرائحة والملمس

اللحوم
اللحوم

كشف المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة عن كيفية معرفة اللحوم الصالحة من اللحوم الفاسدة .

معرفة اللحوم الصالحة من الشكل الخارجي 

وقال المعهد القومي للتغذية ، إنه  مع اقتراب عيد الأضحى يتضاعف الإقبال شراء اللحوم الحمراء .
وأوضح القومي للتغذية  أن اللحم الطازج ملمسه جاف و متماسك و قوي، أما بالنسبة للحوم الفاسدة فملمسها طري و لزج و غير متماسك. 

كما نصح القومي للتغذية، المواطنين بضرورة شراء اللحوم  الطازجة والصالحة للاستخدام ذات اللون الوردي الفاتح والابتعاد عن اللحوم ذات اللون الداكن  أو المائلة للون الازرق، والتي يتم تصنيفها لحوما فاسدة .

وشدد المعهد القومي للتغذية علي ضرورة الابتعاد نهائيا عن اللحوم ذات الرائحة النفاذة أو المتغيرة بأي شكل من الأشكال .


 

القومى للتغذية الصحة اللحوم اللحوم الفاسدة عيد الأضحى

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