النواب يوافق على اتفاقية منحة بـ400 ألف دولار لتطوير دراسات محطة أبو رواش للصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة أبو رواش، بقيمة 400 ألف دولار.

واستعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنها تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، خاصة في محافظة الجيزة.

وأكد أن محطة أبو رواش تُعد أحد أهم محاور منظومة المعالجة نظرًا لطاقتها الاستيعابية الكبيرة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب ارتباطها بمشروع تطوير محطة شبرامنت لتحقيق التكامل التشغيلي بين المحطات.

وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تمويل مرحلة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، والتي تشمل دراسات الجدوى والتصميمات التفصيلية ووثائق الطرح، إضافة إلى تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل مخاطر التغيرات المناخية، بما يضمن تجهيز المشروع للتنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتم من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عبر وحدة مخصصة لإدارة المشروع، مع الالتزام بإعداد تقارير دورية والخضوع لرقابة مالية وإدارية دقيقة، وتطبيق قواعد المشتريات الخاصة ببنك التنمية الأفريقي بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.

وأكد النائب، أن المنحة لا تُرد ولا ترتب أي أعباء مالية أو مديونية على الدولة، مشيرًا إلى أنها تسهم في إعداد مشروعات جاهزة للطرح والتنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويعزز كفاءة منظومة الصرف الصحي بما ينعكس على الصحة العامة وجودة البيئة.