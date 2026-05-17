شمس البارودي تستعيد ذكريات زوجها الراحل حسن يوسف برسالة مؤثرة

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة تجمعها بزوجها الراحل شيالفنان حسن يوسف، في لحظة مؤثرة استعادت خلالها ذكريات حياتهما المشتركة.

وعلّقت شمس البارودي عبر حسابها على موقع «فيسبوك» على الصورة بكلمات مليئة بالمشاعر، قائلة: «وقد كانت عشتي يا حبيبي، وقد كانت حياة كبيرة بكل ما فيها من جمال، وكنت أملكها يا حبيبي»، في إشارة إلى استرجاعها لذكريات سنوات زواجهما الطويلة.

حسن يوسف وشمس البارودي

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

اخر اعمال شمس البارودي

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.