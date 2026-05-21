بفستان مجسم.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان كان | شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في فعاليات مهرجان كان.

فستان ياسمين صبري

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت ياسمين صبري حذاءً أنيقاً ذا كعب عالي، وتزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين صبري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.