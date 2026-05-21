بوسي تستعرض أناقتها بفستان أسود .. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش الراقي.

أكملت بوسي إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.