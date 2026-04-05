عودة قوية.. كريم سامي مغاوري يبدأ التحضيرات لتصوير بيت بابا 2 قريبًا بعد تعافيه | خاص

كشف الفنان كريم سامى مغاوري تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لعدة وعكات خلال الفترة الماضية، إلى جانب كواليس مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "بيت بابا" وموعد بدء التصوير.

وقال كريم، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن حالته الصحية مستقرة حاليًا، وأن دخوله العناية المركزة سابقًا جاء نتيجة إهماله لتعليمات الأطباء بعد خضوعه لعملية تحويل مسار في شهر يوليو الماضي، مؤكدًا أنه يلتزم الآن بالعلاج ويتابع حالته بشكل منتظم.

مسلسل بيت بابا ٢

وعن تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل "بيت بابا"، أعرب كريم عن سعادته بالمشاركة مجددًا بعد نجاح الجزء الأول، الذي وصفه بأنه كان تحديًا كبيرًا له، مضيفًا: "دوري كان مختلف، حيث جسدت شخصية ممرض يستغل المرضى، وكانت ردود الفعل قوية، وأتمنى أن يكون الجزء الثاني أقوى".

وفيما يتعلق بموعد التصوير، أكد أن التحضيرات لا تزال جارية، على أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل بيت بابا

وجاء مسلسل «بيت بابا» معتمدًا على توليفة فنية تجمع بين الخبرات الراسخة والروح الشبابية المتجددة، حيث ضم كوكبة من النجوم أصحاب التاريخ الدرامي المميز، في مقدمتهم محمد محمود، انتصار، وسامي مغاوري، إلى جانب حضور لافت لنجوم الجيل الجديد مثل محمد أنور، مريم الجندي، أحمد عبد الحميد، هالة السعيد، عبد الرحمن حسن، وسليم هاني، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأطفال، أبرزهم جان رامز ونادين خالد.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

ويُشارك في مسلسل "بيت بابا" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، رانيا محمود ياسين، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون، والعمل من إنتاج صباح إخوان ، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، محمدالسوري، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.