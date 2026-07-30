محمد صلاح يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر صورا جديدة له في أحدث ظهور من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وخطف محمد صلاح الأنظار من صالة الألعاب الرياضية حرصا منه على أداء التمرين.

وحرصت إدارة النادي على أن يكون قميص محمد صلاح حاضرًا بشكل دائم داخل مقر الملعب التاريخي، ليجسد مكانته بين أساطير النادي، ويؤكد أن ما قدمه اللاعب لم يكن مجرد نجاح مؤقت، بل إرثًا رياضيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الجماهير والأجيال المقبلة.

يمثل هذا التكريم تتويجًا لمسيرة استثنائية للنجم المصري الذي أصبح مصدر فخر للرياضة المصرية والعربية، بعدما نجح في فرض نفسه بين كبار نجوم العالم بفضل موهبته والتزامه وعمله المستمر.

ويؤكد هذا القرار حجم التقدير الذي يحظى به محمد صلاح داخل نادي ليفربول، باعتباره أحد أهم اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريق، وأحد أبرز الرموز التي ساهمت في صناعة أمجاد النادي خلال السنوات الأخيرة، ليبقى اسمه محفورًا في تاريخ ليفربول وجماهيره كأحد أعظم من مثلوا الفريق على الإطلاق.