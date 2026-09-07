أزمة سبتة تدفع الإسبان لإلغاء حجوزاتهم في فنادق المغرب بنسبة قياسية

أدت التطورات الأخيرة في مدينة سبتة إلى تراجع حاد في الطلب الإسباني على الفنادق المغربية، مع تسجيل معدلات إلغاء غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، خاصة لشهر سبتمبر الجاري، وفقاً لبيانات منصة الحجز "Travelgate" التي نشرها موقع "HOSTELTUR" الإسباني.

ارتفاع كبير في إلغاءات الرحلات للوجهات المغربية الشهيرة

وأظهرت بيانات المنصة ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات إلغاء الرحلات من إسبانيا إلى وجهات سياحية رئيسية في المغرب مثل مراكش وأغادير ومكناس وطنجة خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى تأثير مباشر للأزمة على حركة السياحة بين البلدين.

سبتمبر يتصدر الإلغاءات بنسبة 84% من السوق الإسبانية

وكشف الرسم البياني الأول للتوزيع النسبي للحجوزات والإلغاءات المسجلة على منصة "Travelgate B2B" خلال الأيام السبعة الماضية، أن شهر سبتمبر 2026 يستحوذ على 44% من إجمالي الحجوزات و51% من الإلغاءات في الفنادق المغربية، خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2026 ومارس 2027.

فيما أوضح الرسم البياني الثاني المخصص للسوق الإسبانية فقط، أن سبتمبر يمثل 60% من الحجوزات، بينما بلغت نسبة الإلغاءات لهذا الشهر 84%.

تراجع مفاجئ في الطلب بنهاية الصيف

وأشارت البيانات إلى أن نسبة الإلغاءات من إسبانيا لشهر سبتمبر وصلت إلى 84.13%، مقابل 51.58% في بقية الأسواق المصدرة للسياح إلى المغرب.

ويعكس هذا الفارق الكبير تراجعاً مفاجئاً في اللحظة الأخيرة للطلب السياحي الإسباني على المغرب مع نهاية موسم الصيف.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن البيانات تغطي الحجوزات التي تمت خلال الأيام السبعة الماضية حتى 3 سبتمبر 2026، ومصنفة حسب شهر تسجيل الدخول للفنادق في المغرب، ولا تعني إلغاء الحجوزات بشكل عام.