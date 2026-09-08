موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2027، مساء اليوم الثلاثاء، وتشهد عدة مباريات قوية، أبرزها مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، سيستقبل إنتر ميلان بقيادة كريستيان كيفو، على ملعب "سانتياجو برنابيو" وذلك في الجولة الأولى لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وينتظر ريال مدريد عدة مباريات قوية، حيث يلاقي خلال مرحلة الدوري كل من آرسنال، آيندهوفن، روما، لايبزيج، شاختار، لاسك لينز، وآيك آثينا.

في حين يلاقي إنتر ميلان بمرحلة الدوري كل من، ليفربول، كلوب بروج، بوروسيا دورتموند، شاختار، فينورد، شتوتجارت، وسلوفان براتيسلافا.

ويواجه مورينيو فريقه القديم إنتر ميلان والذي قاده للثلاثية التاريخية في عام 2010، كما يلاقي لاعبه السابق كيفو الذي أصبح مدربًا للفريق الإيطالي.

ويأتي ريال مدريد من هزيمة أمام ريال بيتيس بهدف نظيف وهي الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالجولة الرابعة، أما إنتر ميلان فقد قلب الطاولة على نابولي وفاز بثلاثية لهدفين في الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1.