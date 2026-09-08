قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف: تصعيد الحوثيين ضد السعودية تهديد خطير وسنواجهه بحزم
تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلاً مدارس بالقصير
بالأسماء.. وزراء الخارجية العرب يقرون تعيين 3 أمناء عامين مساعدين
ارتديا ملابس نسائية.. حبس شخصين قاما بالتحريض على ممارسة الفجور
عامر حسين: كثرة بطولات الأهلي أجبرتني على تأجيل مبارياته
الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من أمواج البحر العالية
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع فيديو خادش بالتجمع
خطأ شائع عند إدراك الإمام في الركوع يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه
خبيرة: إرسال روسيا قوات وصواريخ إلى بيلاروسيا أثار قلقًا أوروبيًا
موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026 اليوم
هل كان النبي يجعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء برفع البلاء؟.. الإفتاء توضح
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تنطلق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026/2027، مساء اليوم الثلاثاء، وتشهد عدة مباريات قوية، أبرزها مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، سيستقبل إنتر ميلان بقيادة كريستيان كيفو، على ملعب "سانتياجو برنابيو" وذلك في الجولة الأولى لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وينتظر ريال مدريد عدة مباريات قوية، حيث يلاقي خلال مرحلة الدوري كل من آرسنال، آيندهوفن، روما، لايبزيج، شاختار، لاسك لينز، وآيك آثينا.

في حين يلاقي إنتر ميلان بمرحلة الدوري كل من، ليفربول، كلوب بروج، بوروسيا دورتموند، شاختار، فينورد، شتوتجارت، وسلوفان براتيسلافا.

ويواجه مورينيو فريقه القديم إنتر ميلان والذي قاده للثلاثية التاريخية في عام 2010، كما يلاقي لاعبه السابق كيفو الذي أصبح مدربًا للفريق الإيطالي.

ويأتي ريال مدريد من هزيمة أمام ريال بيتيس بهدف نظيف وهي الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالجولة الرابعة، أما إنتر ميلان فقد قلب الطاولة على نابولي وفاز بثلاثية لهدفين في الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1.

ريال مدريد دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

السفير حمد المشعان

بعد القصف الإيراني.. الكويت: نريد ردعا عربيا لمواجهة كل مصادر الاعتداءات

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي: نقلة نوعية في قطاع رعاية المسنين

صورة ارشيفية

نقيب المحامين يفتتح أعمال تطوير وتجديد مقر نقابة جنوب الجيزة

جهاز مستقبل مصر

من استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملة

بالصور

القاهرة الجديدة تتصدر التراخيص.. والسيارات الكهربائية تسجل أكثر من ألفي مركبة

وحدة مرور القاهرة الجديدة
وحدة مرور القاهرة الجديدة
وحدة مرور القاهرة الجديدة

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي
الجبنة الرومي

مرسيدس تسجل براءة اختراع قد تحول جي كلاس الكهربائية إلى سيارة تسير فوق الماء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

لما تزعل بتفتح التلاجة.. 5 أبراج بتعوض حزنها بالأكل هل أنت منهم؟

ابراج
ابراج
ابراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد