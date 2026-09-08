قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
الهباش لصدى البلد: أكبر تحدي يواجه الشعب الفلسطيني هو الاحتلال.. وأكثر من 2700 أسرة فنيت تماما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول بتعليم الكبار يكشف جهود الدولة للقضاء على الأمية.. ويؤكد: «مصر بلا أمية» هدف أساسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف رضا داود، مدير عام المتابعة والتعليم المستمر بالهيئة العامة لمحو وتعليم الكبار، جهود الدولة المصرية في مواجهة قضية الأمية، مؤكدًا أن ملف محو الأمية يحظى باهتمام كبير باعتباره أحد الملفات المهمة في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية.

خطة متكاملة لمواجهة الأمية

وأوضح رضا داود، خلال صباح الخير يا مصر، أن الدولة تعمل على التوسع في برامج محو الأمية، والوصول إلى المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مع تطوير أساليب تعليم الكبار بما يتناسب مع احتياجات الدارسين.

وتستهدف الدولة الوصول إلى مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، من خلال التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات التعليمية والمجتمع المدني.

تعاون بين مؤسسات الدولة

وأشار إلى أن مواجهة الأمية لم تعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما تعتمد على تكاتف مؤسسات الدولة والجامعات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستهدفين.

كما يجري العمل على التوسع في المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص تعليمية مناسبة للراغبين في الالتحاق ببرامج محو الأمية.

تطوير منظومة تعليم الكبار

وأضاف رضا داود أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة تعليم الكبار، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في تقديم الخدمات التعليمية، بما يسهل وصول المواطنين إلى برامج التعلم ويجعل العملية التعليمية أكثر مرونة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير المحتوى وطرق التدريس بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات الدارسين من الكبار.

التعليم المستمر بعد محو الأمية

وأكد أن الهدف لا يقتصر على تعليم المواطن القراءة والكتابة فقط، وإنما يمتد إلى التعليم المستمر وتنمية المهارات، حتى يصبح محو الأمية نقطة انطلاق نحو اكتساب مهارات جديدة وتحسين فرص المواطنين في الحياة والعمل.

وأوضح أن استمرار التعلم يساعد الدارسين على عدم العودة إلى الأمية مرة أخرى، ويعزز قدرتهم على التعامل مع متطلبات الحياة اليومية والتطورات التكنولوجية.

الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على إتاحة فرص التعليم أمام جميع المواطنين، وتوفير برامج تتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة.

محو الأمية وبناء الإنسان

وشدد رضا داود على أن القضاء على الأمية يمثل خطوة أساسية في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن جهود الدولة تستهدف إتاحة فرص حقيقية للتعلم أمام المواطنين، وتحويل المتعلم من مجرد شخص يجيد القراءة والكتابة إلى مواطن قادر على مواصلة التعلم واكتساب المهارات والمشاركة بصورة أكثر فاعلية في المجتمع. 

محو الأمية اليوم العالمي لمحو الامية تعليم الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

خبراء يكشفون أبرز الحيل والعلامات للتحقق من الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فورد تسجل براءة اختراع ذكية لتحويل برونكو إلى غرفة نوم.. لامبورجيني بقوة 907 حصان تنضم لأسطول الشرطة

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد