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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 مواطنات من جنوب سيناء إلى الأراضي المقدسة مجانًا.. اختيار مستحقات العمرة ضمن المبادرة الرئاسية

المحافظ خلال اختيار المرشحات للعمرة
المحافظ خلال اختيار المرشحات للعمرة
ايمن محمد

ترأس اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، لجنة اختيار المستحقين لرحلات العمرة المجانية المخصصة للمحافظة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 100 رحلة عمرة مجانية للأفراد الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن اختيار 4 مواطنات لأداء مناسك العمرة، واعتمد المحافظ نتائج أعمال اللجنة.

وكانت محافظة جنوب سيناء قد فتحت باب التقدم للحصول على رحلات العمرة المجانية المخصصة للمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية، وفقًا للشروط والضوابط المحددة، حيث تقدم 45 مواطنًا ومواطنة بطلبات مرفقًا بها المستندات والأوراق المطلوبة.

وشكّلت المحافظة لجنة لاختيار المستحقين برئاسة محافظ جنوب سيناء، وعضوية اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة، ومدير خدمة المواطنين، لفحص الطلبات ودراسة الملفات، والتأكد من مدى استيفائها للشروط والضوابط، واختيار الحالات الأكثر استحقاقًا.

وبعد فحص جميع الطلبات، أسفرت أعمال اللجنة عن استبعاد 35 حالة لعدم انطباق الشروط والضوابط عليها، ومن بينها تجاوز حدود الدخل المقرر، بينما وقع الاختيار على 4 مواطنات من الفئات الأولى بالرعاية، وهن:

صالحة سالم حمدان – مدينة طور سيناء.

منصورة شحاتة كامل محمد – مدينة رأس سدر.

عيدة ضيف الله سلامة – مدينة رأس سدر.

إيمان حسن خضير عويد – مدينة طور سيناء.

واعتمد محافظ جنوب سيناء نتائج أعمال اللجنة، مؤكدًا حرص المحافظة على تنفيذ المبادرة الرئاسية بكل شفافية وعدالة، والالتزام بالمعايير والضوابط المحددة، لضمان وصول رحلات العمرة المجانية إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

وهنأ المحافظ المواطنات الأربع بمناسبة اختيارهن لأداء مناسك العمرة ضمن المبادرة الرئاسية، متمنيًا لهن رحلة مباركة وأداء المناسك في أجواء آمنة وميسرة، داعيًا الله أن يتقبل عمرتهن، وأن يكتب لهن الأجر والثواب، وأن يعدن إلى أسرهن سالمات.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رحلات عمرة مجانية للأفراد الأولى بالرعاية تعكس اهتمام القيادة السياسية بالفئات الأكثر احتياجًا، وحرصها على إدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ نصيبها من المبادرة، واختيار المستحقات وفقًا للضوابط المعلنة.

جنوب سيناء المحافظ العمرة المبادرة الرئاسية

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