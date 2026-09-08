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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. جولة تفقدية لمدارس السنبلاوين لمتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

كلف الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ؛  عبد الشافي حسن عبد الشافي وكيل المديرية جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة السنبلاوين التعليمية للوقوف على آخر الاستعدادات واتخاذ ما يلزم لضمان انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الدراسي.

وشملت الجولة متابعة مدارس  الشيخ حسن الثانوية المشتركة 
و الزريقي الإبتدائية

حيث تفقد وكيل المديرية مختلف أرجاء المدارس وتابع استعداد الفصول الدراسية والمرافق والخدمات إلى جانب متابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني ودورات المياه والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية الدراسة

كما تابع موقف استلام وتوزيع الكتب المدرسية والاستعدادات الخاصة بتنظيم العمل داخل المدارس بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطلاب وتهيئة المدارس بالشكل الذي يحقق بداية قوية ومنضبطة للعام الدراسي الجديد.

وأكد عبد الشافي أهمية الانتهاء من جميع الاستعدادات في المواعيد المحددة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات تظهر خلال المتابعة والتنسيق المستمر بين إدارات المدارس والإدارة التعليمية والمديرية مشددًا على أن المتابعة الميدانية تستهدف التأكد من جاهزية المدارس فعليًا على أرض الواقع بما يسهم في انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لتكثيف المتابعة الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية ومواصلة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور خالد خلف قبيصي وحرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة ومهيأة لأبنائنا الطلاب. 

الدقهلية السنبلاوين مدارس جوله

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