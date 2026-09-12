بعد نجاح المرحلة الأولى.. مفاجأة بشأن التأمين الصحي في المنيا والإسكندرية

تواصل الدولة خطواتها نحو استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، بعد ما حققته المرحلة الأولى من نتائج ملحوظة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية.

ومع الاستعداد للانتقال إلى مراحل جديدة، تتجه الأنظار إلى المحافظات التي تستعد لدخول المنظومة، وما تشهده من تجهيزات تمهيدًا لبدء التشغيل وتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

كشف عبد الصمد ماهر، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، عن مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل وخطط التوسع في تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت تقدمًا ملحوظًا خلال المرحلة الأولى، التي شملت محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان، مؤكدًا انتهاء التشغيل الفعلي للمنظومة في هذه المحافظات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شهدت تقديم ملايين الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب إجراء عدد كبير من العمليات الكبرى التي كانت تتطلب تكاليف مرتفعة، وذلك ضمن نظام التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين مع تقليل الأعباء المالية عن المرضى.

التشغيل التجريبي في محافظات جديدة

وأوضح عبد الصمد ماهر أن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل يجري حاليًا في عدد من المحافظات الجديدة، من بينها المنيا وكفر الشيخ، مع وجود دراسة لإدخال محافظات أخرى ضمن المراحل المقبلة، من بينها الإسكندرية ومطروح.

وأضاف أن التشغيل التجريبي في المحافظات الجديدة يستهدف الوصول إلى التشغيل الفعلي خلال عام، بما يتيح توفير الخدمات الطبية للمواطنين بصورة أكثر شمولًا، وفقًا لاحتياجات كل محافظة وطبيعة الخدمات والتخصصات الطبية المطلوبة بها.

الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين

وأشار إلى أن الدولة تتحمل قيمة الاشتراكات الخاصة بغير القادرين، بينما يسدد القادرون الاشتراكات وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن الخريطة الصحية لكل محافظة تلعب دورًا مهمًا في تحديد الاحتياجات الطبية والتخصصات التي يجب توفيرها، وفقًا لطبيعة الأمراض المنتشرة واحتياجات المواطنين في كل منطقة.

كما كشف عن تحسن أجور الأطباء والفرق الطبية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مقارنة بالمنظومة القديمة، في إطار العمل على تطوير المنظومة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



