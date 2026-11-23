شن نادر شوقي، وكيل اللاعبين، هجوما على لاعبي النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب نادر شوقي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اللي عايز يقعد في معرض العربيات يقعد، اللي عايز يفصل بدل يفصل، واللي عايز يزرع شعره يزرع، كفاية كده على أي حد مش عارف قيمة النادي الأهلي، يا عمنا أنت وهو والله من غير الأهلي أنت ولا حاجة».

وأضاف: «أما مستر عموتة واللي جابه لنا، الله 🙋‍♂️»، في إشارة إلى انتقاده للمدير الفني للفريق، الحسين عموتة، والجهة التي تعاقدت معه لقيادة الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في مواجهة لم يظهر خلالها الفريق الأحمر بالمستوى المنتظر، بعدما افتتح كريم حافظ التسجيل لصالح الفريق السماوي من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.