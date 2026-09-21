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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكرمة العراقي: مؤمن سليمان سبب انطلاقة النادي التاريخية في الدوري

مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
رباب الهواري

تحدث علي إسماعيل، المنسق الإعلامي لنادي الكرمة العراقي، عن البداية المميزة للفريق في الموسم الحالي من دوري نجوم العراق، مؤكدًا أن الفريق حقق أفضل انطلاقة في تاريخه بالمسابقة تحت قيادة المدرب المصري مؤمن سليمان.

وقال علي إسماعيل في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»: «هذه أفضل انطلاقة للفريق في تاريخ مسابقة دوري نجوم العراق بقيادة المدرب مؤمن سليمان».

وأضاف: «أحد العوامل التي أدت إلى هذا النجاح هو الاستقرار التدريبي مع المدرب المصري مؤمن سليمان، بالإضافة إلى الحفاظ على 14 لاعبًا من الموسم الماضي، وهو ما ساهم في تحقيق حالة من الانسجام داخل الفريق».

وتابع: «كذلك خاض الفريق فترة إعداد مثالية في مصر، إلى جانب التعاقد مع نوعية مميزة من اللاعبين المحترفين، وهم النيجيري دانييل جيبولا، والنيجيري صامويل أمادي، والسنغالي بول باسين، والمصري مروان حمدي».

واختتم المنسق الإعلامي للكرمة تصريحاته قائلًا: «انطلاقة الفريق كانت مميزة ونحن الآن في صدارة جدول الترتيب، ولكن لازلنا في البداية والطريق لا يزال طويلًا، ويجب علينا العمل والصبر أكثر من أجل تحقيق طموحاتنا هذا الموسم».

مؤمن سليمان الكرمة العراقي اخبار الرياضة الدورى العراقي

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