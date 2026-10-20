80 مليون يورو تشعل الأزمة.. ريال مدريد يطالب 6 أندية إنجليزية بسداد تكاليف السوبر ليج

فتح نادي ريال مدريد الإسباني ملف دوري السوبر الأوروبي من جديد بعدما طالب ستة أندية إنجليزية بالمساهمة في سداد النفقات التي تكبدها المشروع عند تأسيسه رغم انسحابها منه بعد أيام قليلة من الإعلان عنه في عام 2021.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن إدارة ريال مدريد ترى أن أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام مطالبة بتحمل حصتها من التكاليف الأولية للمشروع في خطوة تعيد الخلافات المرتبطة بالبطولة المثيرة للجدل إلى الواجهة.

وبحسب التقرير، تصل قيمة المطالبات المالية إلى نحو 80 مليون يورو وهي نفقات تتعلق بالجوانب التنظيمية والترويجية لإطلاق البطولة التي تحملت تكاليفها في البداية أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

ريال مدريد يعيد فتح ملف السوبر ليج

تأتي هذه المطالبات في ظل الخلافات التي صاحبت مشروع دوري السوبر الأوروبي منذ الإعلان عنه، بعدما سعى عدد من كبار أندية القارة إلى إطلاق بطولة مستقلة تجمع نخبة الفرق الأوروبية، بما يضمن لها موارد مالية أكبر ويغير شكل المنافسات القارية.

وأُعلن عن المشروع في أبريل 2021 بمشاركة 12 ناديا من كبار أوروبا لكنه واجه موجة واسعة من الرفض الجماهيري والانتقادات ما دفع معظم الأندية المؤسسة إلى الانسحاب خلال الأيام الأولى من إطلاقه.

ويسعى ريال مدريد وفقا لما أورده التقرير إلى تسوية ملف التكاليف التي تحملها المشروع في بدايته وسط تساؤلات بشأن موقف الأندية الإنجليزية من المطالبات المالية واحتمالات التوصل إلى اتفاق بشأنها.

انسحابات متتالية أنهت المشروع الأصلي

شهد دوري السوبر الأوروبي سلسلة من الانسحابات منذ تأسيسه بعدما تراجعت غالبية الأندية المشاركة تحت ضغط الجماهير والانتقادات التي طالت فكرة إقامة بطولة منفصلة عن المسابقات الأوروبية القائمة.

وأعلن يوفنتوس انسحابه رسميا من المشروع في عام 2023 فيما ابتعد برشلونة وريال مدريد عنه في عام 2026 وفقا للمعلومات الواردة في التقرير.

وبذلك يعود ملف دوري السوبر الأوروبي إلى الواجهة من بوابة المطالبات المالية في تطور جديد يسلط الضوء على تبعات المشروع الذي أثار جدلا واسعا في كرة القدم الأوروبية رغم تعثر خطته الأصلية.