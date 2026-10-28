بولندا تتسلم عاشر طائرة "إف-35" مقاتلة من الولايات المتحدة

أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، وصول عاشر طائرة مقاتلة من طراز /إف-35/ إلى بولندا من الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود وارسو لتعزيز أسطولها من هذه الطائرات متعددة المهام.

وكتب كوسينياك-كاميش على منصة "إكس": "وصلت طائرة أخرى -وهي الطائرة العاشرة- إلى بولندا".

وأضاف: "قريبا، ستبدأ طائرات /إف-35/ متعددة المهام في تنفيذ مهامها انطلاقا من القاعدة الجوية التكتيكية الثانية والثلاثين في لاسك".

وأكد كوسينياك-كاميش أن حماية المجال الجوي البولندي ومجال حلفاء بولندا تُعد إحدى أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تعزيز قدرات قواتها الجوية وتدعيم أمنها الوطني.

كانت بولندا قد طلبت 32 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز /إف-35/ من شركة الدفاع الأمريكية "لوكهيد مارتن"، ومن المقرر أن تكتمل عمليات التسليم بحلول عام 2029.

ومن المتوقع أن تمتلك بولندا 14 طائرة من طراز /إف-35/ بحلول نهاية العام الجاري، على أن تصل 12 طائرة أخرى بحلول نهاية عام 2027.