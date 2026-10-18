كومو يستعيد انتصاراته في الدوري الإيطالي بالفوز على فيورنتينا 3-1

استعاد فريق كومو انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم "الأحد" على مضيفه فيورنتينا بنتيجة 3-1، على ملعب "أرتيمو فرانكي" في فلورنسا، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وغابت الانتصارات عن كومو في الجولتين الماضيتين، إذ خسر أمام فروسينوني بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع روما بدون أهداف.

سجل ثلاثية كومو اليوم، ليبيرالي في الدقيقة 32، ونيكو باز في الدقيقة 36، وأناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة 57، فيما أحرز هدف فيورنتينا الوحيد لاعبه مارين بونجراتشيتش في الدقيقة 42.

وارتفع رصيد كومو إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.