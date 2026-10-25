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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنتر ميلان يفوز على فيورنتينا 2-1 في الدورى الإيطالى

الدورى الإيطالى
الدورى الإيطالى
أ ش أ

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

الشوط الأول كان قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب أليكس خيمينيز هدف فريق فيورنتينا الوحيد في الدقيقة 65، بعدها أدرك إنتر ميلان التعادل عن طريق لاعبه ماركوس تورام فى الدقيقة 91، ثم سجل اللاعب بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني والفوز لصالح فريقه إنتر ميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 98 لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان على ضيفه فيورنتينا 2-1.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 22 نقطة؛ ليتصدر جدول ترتيب المسابقة الإيطالية يليه بفارق الأهداف لاتسيو، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

فريق إنتر ميلان ضيفه فيورنتينا ملعب سان سيرو

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