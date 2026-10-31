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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنس إمام يحصد فضية كأس العالم للأطفال للكاراتيه التقليدي 2026

البطل المصري أنس إمام من استاد القاهرة
البطل المصري أنس إمام من استاد القاهرة
صدى البلد

حقق اللاعب أنس إمام رمضان، إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات الكاتا الفردي، ضمن بطولة كأس العالم للأطفال للكاراتيه التقليدي 2026، التي استضافتها صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة نحو 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة.

فضية وأداء مميز

وجاء تتويج أنس بالميدالية الفضية بعد أداء مميز في المنافسات، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مشواره الرياضي، ويؤكد قدرته على المنافسة في البطولات الدولية، وسط تطلعات بمواصلة النجاح والتقدم في الاستحقاقات المقبلة، والمنافسة على الميدالية الذهبية.

ولم يتوقف إنجاز البطل المصري عند الميدالية الفضية، إذ نجح أيضًا في حصد الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه، ليختتم مشاركته في بطولة كأس العالم للأطفال للكاراتيه التقليدي 2026 بحصيلة مميزة بلغت ميداليتين، فضية في الكاتا الفردي وبرونزية في الكوميتيه، في إنجاز يعكس موهبته وإصراره على المنافسة، ويمثل خطوة مهمة في مسيرته الرياضية نحو تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات.

ويتدرب أنس في أكاديمية للكارتيه تحت قيادة الكاتبن بسملة سعيد، والتي خصصت من وقتها الكثير لثقل موهبته وتدريبه، تحت إشراف الدكتور أحمد حسونة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، في إطار سعيه إلى تطوير مستواه الفني واكتساب المزيد من الخبرات التي تؤهله لتحقيق مزيد من الإنجازات في رياضة الكاراتيه.

47 ميدالية لمصر

وعلى صعيد النتائج العامة، حقق المنتخب المصري للكاراتيه التقليدي المركز الثاني في البطولة، بعدما حصد 47 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ميداليات ذهبية و14 فضية و23 برونزية، فيما تصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 53 ميدالية، وجاء المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 33 ميدالية.

أنس إمام كأس العالم للأطفال للكاراتيه التقليدي 2026 استاد القاهرة الدولي الكوميتيه الكاتا

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