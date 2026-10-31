ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يسدل الستار على دورته الثامنة

أسدل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الستار على فعاليات دورته الثامنة، التي حملت اسم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس تحت عنوان «دورة صاحبة السعادة»، وشعار «المسرح حياة»، وذلك خلال حفل ختامي أُقيم على خشبة مسرح السامر، مساء الجمعة 30 أكتوبر، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين والشخصيات الثقافية، وممثلي الوفود العربية والأجنبية المشاركة.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، نائبًا عن وزير الثقافة، والمخرج عمرو قابيل، رئيس الملتقى، والفنانة عزة لبيب، والدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا للملتقى، إلى جانب عدد من الفنانين والمسرحيين وممثلي الفرق المشاركة.

واستُهل الحفل بفقرة موسيقية وغنائية أحيتها المطربة سوزان مختار بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حيث قدمت مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الحضور، قبل انطلاق مراسم إعلان نتائج المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين، وتكريم أصحاب التجارب الإبداعية المتميزة.

عمرو قابيل: 7 أيام من الدهشة والذكريات التي لا تُنسى

وأعرب المخرج عمرو قابيل، رئيس الملتقى، عن سعادته بنجاح الدورة الثامنة، مؤكدًا أن أيام الملتقى شهدت حالة استثنائية من التفاعل والتواصل بين المشاركين من مختلف الدول والثقافات.

وقال قابيل: «عشنا سبعة أيام من الدهشة، كنا نستمع ونتشارك كل شيء، المسرح والحوار والفن والثقافة والتعليم والتعريف، وحتى الضحك والغناء والرقص، لقد صنعنا معًا الكثير من الأشياء الحقيقية على مدار سبعة أيام، وكنا نبدأ يومنا في الثامنة صباحًا ونواصل الفعاليات حتى الحادية عشرة مساءً».

وأضاف: «إنها ذكريات لا تُنسى، ستظل محفورة في قلوبنا، وتمنحنا الدافع للاستمرار والإصرار على مواصلة العمل وتقديم المزيد»، موجهًا الشكر إلى جميع المشاركين والقائمين على الملتقى، وبصفة خاصة الدكتور أيمن الشيوي، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا للملتقى.

أيمن الشيوي يكشف عن مهرجانين جديدين للمسرح المدرسي والجامعي

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، عن تقديره لمشاركة الوفود العربية والأجنبية في فعاليات الملتقى، مؤكدًا أهمية استمرار هذه اللقاءات الفنية والثقافية التي تجمع المبدعين الشباب من مختلف الدول.

وقال الشيوي: «لقد شرفتمونا ونورتمونا، ونعتز بوجود أصدقائنا الفنانين والمسرحيين من مختلف الدول العربية، وأتمنى أن تكون الدورات المقبلة مليئة بالإبداع والشغف والإنجاز، وأن تكون هذه الدورة بداية لمزيد من النجاحات».

وكشف عن استعدادات لإطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على إقامة المهرجان القومي للمسرح الجامعي المصري، معربًا عن تطلعه إلى أن تتطور هذه التجارب مستقبلًا لتصل إلى مهرجان عربي ودولي، بما يسهم في دعم الحركة المسرحية واكتشاف المواهب الجديدة.

21 عرضًا مسرحيًا ومشاركة دولية واسعة

وشهدت الدورة الثامنة برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا، بمشاركة 21 عرضًا مسرحيًا، منها 12 عرضًا جامعيًا و9 عروض ضمن مسابقة المسرح المدرسي، إلى جانب مشاركة وفود من عدد من الدول العربية والأجنبية، واختيار العراق ضيف شرف الدورة، في إطار تعزيز التبادل الثقافي والمسرحي وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على تجارب ومدارس مسرحية مختلفة.

كما تضمن البرنامج عددًا من الورش التدريبية والندوات الفنية والثقافية، التي استهدفت تنمية مهارات المشاركين وتبادل الخبرات، فضلًا عن مسابقات التأليف المسرحي والمقال النقدي و«نجم الجامعة».

إعلان الفائزين في مسابقة التأليف المسرحي

وأعلنت إدارة الملتقى نتائج مسابقة التأليف المسرحي، وجاءت كالتالي:

- المركز الأول: نص «قيد الأنا» للكاتبة فاطمة أحمد من سلطنة عمان.

- المركز الثاني: نص «الفستان الأحمر» للكاتب محمد عادل أباظة من مصر.

- المركز الثالث: نص «خرج وحده» للكاتبة مريم بنت عبدالله الجعفرية من سلطنة عمان.

كما منحت لجنة التحكيم شهادتي تقدير لكل من نص «المرأة الأخيرة» للكاتب محمد الحمداني من سلطنة عمان، ونص «العائلة» للكاتب مصطفى الهادي من العراق.

نتائج مسابقة المقال النقدي

وفي مسابقة المقال النقدي، جاءت النتائج على النحو التالي:

- المركز الأول: مقال «فصول» للباحثة رشا محمود.

- المركز الثاني: مقال «السادومازوخية والتكرار القهري» للباحثة ملك الشاعر.

- المركز الثالث: مقال «شكسبير بين التغريب والتكبيل» للباحثة نورا عصام.

إعلان الفائزين في مسابقة «نجم الجامعة»

وشهدت مسابقة «نجم الجامعة» منافسة بين مجموعة من المواهب الطلابية في المجالات الفنية المختلفة، وأسفرت النتائج عن اختيار الفائزين التاليين دون ترتيب:

- محمد أسامة في الغناء.

- سندس عرفة في التمثيل.

- زياد مصطفى في العزف.

- زينة أحمد ومهاب في الرقص.

جوائز لجنة التحكيم:

– Nata Yakymchenko عن إخراج عرض «Stado» (سلوفاكيا – أوكرانيا).

– محمد عيسى الشحاذة عن إخراج عرض «فرصة أخرى» (مصر).

– Juan Esteban Pérez (خوان إستيبان بيريز) عن أدائه في عرض «All in the Timing» (كولومبيا).

- Antonia Corrales – José López (أنتونيا كوراليس – خوسيه لوبيز) عن موسيقى عرض «All in the Timing» (كولومبيا).

– نيرفانا الخطيب عن دورها في عرض «فرصة أخرى» (مصر).

جوائز أفضل تمثيل – رجال

المركز الأول: محمد الغزاوي عن عرض «فرصة أخرى» (مصر).

* المركز الثاني: حازم الحجري عن عرض «فصول» (تونس).

جائزة أفضل تمثيل نساء

المركز الأول: أنس مصباح عن عرض «فصول» (تونس).

المركز الثاني: ماريانا فارفان (Mariana Farfan) عن عرض «All in the Timing» (كولومبيا).

جائزة أفضل إضاءة

_ عماد المي عن عرض «فصول» (تونس).

أفضل ديكور

- محمد صباح المرزوك عن عرض (طقوس تحت الجلد) (العراق)

أفضل أزياء

- فريق عرض Allin the timing ( كولومبيا)

أفضل إخراج

Gülsah firinciogluyasar عن إخراج عرض Hey! Ferries, trains (تركيا)

أفضل عرض

Hamlet machine (رومانيا)

جائزة رنا أبو العلا لأفضل عمل جماعي

Hey! Ferries, trains (تركيا)



مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي.. إضافة جديدة للدورة الثامنة

ومن أبرز الفعاليات التي شهدتها الدورة الثامنة إطلاق مسابقة «صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي»، التي استهدفت تشجيع طلاب المدارس على ممارسة النشاط المسرحي، واكتشاف المواهب الفنية في سن مبكرة، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم إبداعاتهم على خشبة المسرح.

وجاءت هذه المبادرة تأكيدًا على اهتمام الملتقى بتوسيع قاعدة المشاركة المسرحية، وعدم اقتصار أنشطته على طلاب الجامعات والأكاديميات الفنية، بما يفتح المجال أمام الأجيال الجديدة لاكتساب الخبرات وتنمية قدراتها الإبداعية.

واختتمت الدورة الثامنة فعالياتها بعد أسبوع حافل بالعروض المسرحية والورش التدريبية والندوات والمسابقات، لتؤكد أهمية المسرح الجامعي باعتباره مساحة حقيقية لاكتشاف المواهب وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار بين الثقافات، تحت شعار «المسرح حياة».